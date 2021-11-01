Sonipat News: अधिकारियों को दी भूजल संरक्षण की जानकारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:01 AM IST
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सोनीपत। लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय जलभृत-मानचित्रण, प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार विषय पर कार्यशाला हुई। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने की।वैज्ञानिक सुधांशु बाजपेयी, किरण लाले और सुवीता ने प्रस्तुतीकरण दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूजल के महत्व और मौजूदा चुनौतियों की जानकारी दी। भूजल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय भी बताए।सुधांशु बाजपेयी ने कहा कि भूजल रिचार्ज घटने और अत्यधिक दोहन से भविष्य में जल उपलब्धता की समस्या गंभीर हो सकती है। संवाद
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