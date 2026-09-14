Sonipat News: भूमिगत पाइप लाइनों की सफाई को गोहाना में आएंगी नई मशीनें

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शहर की भूमिगत पाइप लाइनों की सफाई के लिए अब नगर परिषद डी-सिल्ट मशीन और जेट्टिंग कम सक्शन मशीन खरीदेगा। दोनों मशीनों की खरीद पर करीब 14.73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद ने मशीनों की खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। मशीनें उपलब्ध होने के बाद छोटी भूमिगत पाइप लाइनों की सफाई आसानी से की जा सकेगी।शहर की गलियों में पानी की निकासी के लिए दोनों तरफ प्लास्टिक की पाइप लाइनें दबाई गई हैं। इन पाइप लाइनों का आकार छोटा होने के कारण इनकी सफाई में परेशानी आती है। बड़ी जेट्टिंग और डी-सिल्ट मशीनों के पानी का दबाव अधिक होने से प्लास्टिक पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। ऐसे में लंबे समय से इन पाइप लाइनों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही थी।सफाई के अभाव में पाइप लाइनों में मिट्टी और कचरा जमा होने से वे बार-बार अवरुद्ध हो जाती हैं। इसका सीधा असर पानी की निकासी पर पड़ता है और बारिश के दौरान गलियों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। नई मशीनें आने के बाद परिषद को इन लाइनों की सफाई के लिए उपयुक्त संसाधन मिल सकेंगे।सीवर में पहुंच रहा नालियों का कचरानगर परिषद ने भूमिगत पाइप लाइनों को सीवर लाइनों से जोड़ा हुआ है। इसके कारण नालियों का कचरा भी पाइप लाइनों के माध्यम से सीवर में पहुंच रहा है। इससे सीवर लाइनें भी अवरुद्ध होने की समस्या सामने आती है। परिषद अब सीवर लाइनों से जुड़ी इन पाइप लाइनों को हटाने की दिशा में भी काम करेगा। इससे सीवर में कचरा जाने पर रोक लगेगी और पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।टेंडर जारी, जल्द शुरू होगी खरीद प्रक्रियानगर परिषद की ओर से दोनों मशीनों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। मशीनों के उपलब्ध होने के बाद शहर की भूमिगत पाइप लाइनों की नियमित और प्रभावी तरीके से सफाई की जा सकेगी। इससे पाइप लाइनों के बार-बार अवरुद्ध होने की समस्या कम होगी और जलभराव से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।शहर की भूमिगत पाइप लाइनों की सफाई के लिए डी-सिल्ट और जेट्टिंग कम सक्शन मशीन खरीदी जा रही हैं। टेंडर जारी कर दिया गया है। मशीनें आने के बाद पाइप लाइनों की सफाई बेहतर ढंग से हो सकेगी और पानी निकासी व्यवस्था में सुधार आएगा।रजनी विरमानी, चेयरपर्सन, नगर परिषद, गोहाना