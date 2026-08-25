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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Naresh Verma becomes the new Vice-Chairman of Gannaur Municipal Council; defeats Shamsher Saini 2 votes

सोनीपत: गन्नौर नगर पालिका में नरेश वर्मा बने नए उपाध्यक्ष, शमशेर सैनी को 2 वोटों के अंतर से हराया

Tue, 25 Aug 2026 01:53 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 25 Aug 2026 01:53 PM IST
सार

नरेश वर्मा की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया और नरेश वर्मा ने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाया।

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Naresh Verma becomes the new Vice-Chairman of Gannaur Municipal Council; defeats Shamsher Saini 2 votes
नरेश वर्मा - फोटो : संवाद

विस्तार
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सोनीपत जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गन्नौर नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में नरेश वर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शमशेर सैनी को 2 वोटों के अंतर से हराया।

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चुनाव परिणाम और जीत का अंतर
उपचुनाव के बाद हुई मतगणना में नरेश वर्मा ने 10 वोट प्राप्त किए, जबकि शमशेर सैनी को 8 वोट मिले। इस प्रकार, नरेश वर्मा ने 2 वोटों से जीत दर्ज कर गन्नौर नगर पालिका के नए उपाध्यक्ष के रूप में ताज पहना।
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समर्थकों में खुशी का माहौल
नरेश वर्मा की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया और नरेश वर्मा ने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाया।

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