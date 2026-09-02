Sonipat News: दिल्ली के वासुदेवा घाट की तर्ज पर विकसित होगा मिमारपुर घाट

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सोनीपत। यमुना नदी किनारे दिल्ली के वासुदेवा घाट की तर्ज पर मिमारपुर घाट को पक्का और विकसित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के नदी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाएंगी। घाट पर हर समय पानी उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल की ओर से तैयार घाट को पक्का करने संबंधी प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है।मिमारपुर घाट पर हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां यमुना में स्नान कर पूजा करते हैं। प्रत्येक माह अमावस्या और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। वर्तमान में घाट कच्चा होने के कारण श्रद्धालुओं को मिट्टी में चलकर नदी तक पहुंचना पड़ता है। जगह-जगह कपड़े, पॉलीथिन और अन्य सामान बिखरा रहने से गंदगी भी बनी रहती है। इसे देखते हुए घाट को पक्का करने और सौंदर्यीकरण के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है।घाट निर्माण को लेकर जल्द ही एसएमडीए और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें घाट के लिए जमीन और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा।घाट पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सीढ़ियां बनाई जाएंगी। यहां आगरा और धौलपुर स्टोन लगाया जाएगा। घाट को आकर्षक बनाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए जाएंगे। शौचालय के साथ लॉन भी विकसित किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे और रंग-बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी। यह काम एसएमडीए (सोनीपत मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) करेगा। एसएमडीए ने मुरथल विश्वविद्यालय से परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण और तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था।वर्जनमिमारपुर घाट को पक्का कर सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा। यह शहर के लिए नई सुविधा होगी। इसका प्रोजेक्ट सरकार से मंजूर हो गया है और जल्द काम शुरू किया जाएगा।