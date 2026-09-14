Sonipat News: शिव-हनुमार मंदिर में हवन के बाद लगाया भंडारा
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:25 AM IST
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खरखौदा। महावीर कॉलोनी स्थित शिव-हनुमान मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं ने हवन करने के बाद भंडारे का आयोजन किया। जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आहुति डालने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। कई वर्ष से मंदिर में प्रति वर्ष हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. सतनारायण ने बताया कि यह मंदिर आसपास के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां पर अब कई वर्ष से हवन के बाद भंडारा आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर सरपंच विनोद दहिया, बिट्टू, मैक्सिन ठेकेदार, सुनील दहिया, सुखबीर दहिया, डॉ. ओमबीर राठी, राजेश पंवार, पूर्व पार्षद श्यामपाल व धर्मबीर आदि मौजूद रहे। संवाद
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