Sonipat News: 4 अक्तूबर को होगा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

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सोनीपत। दी आंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी, ककरोई रोड की ओर से बहुजन समाज के मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए 4 अक्तूबर 2026 को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सोसाइटी के प्रधान राजेश कटारिया ने बताया कि सत्र 2026 में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को समारोह में सम्मानित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों के अलावा सीए फाउंडेशन तथा किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में प्रवेश पाने वाले बहुजन समाज के छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य होनहार युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं।राजेश कटारिया ने पात्र विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से 27 सितंबर तक सोसायटी में अपना विवरण जमा करवाने का आग्रह किया। समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में सचिव रविंद्र भाटिया, सह सचिव रविंद्र भोला, कोषाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह, कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप राज बडगुजर, विजय राठी और जसवंत कुमार मौजूद रहे।