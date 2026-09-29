Sonipat News: भगत सिंह जयंती पर बढ़खालसा में सभा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का आह्वान

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सभा की अध्यक्षता गांव निवासी रणजीत सिंह ने की, जबकि संचालन एआईयूटीयूसी के जिला सचिव बलवान सिंह ने किया। मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि भगत सिंह का उद्देश्य केवल अंग्रेजों से आजादी हासिल करना नहीं, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना भी था।ईश्वर सिंह राठी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने मजदूरों और किसानों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को रोहतक के बोहर गांव स्थित नांदल भवन में महापंचायत आयोजित की जाएगी। उनके अनुसार, महापंचायत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मजदूर विरोधी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अमेरिकी ट्रेड डील समेत मुद्दे उठाए जाएंगे।सभा में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव जयकरण दहिया, विशंभर दास, सुरेंद्र सिंह और नरेंद्र दहिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।