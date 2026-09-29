Sonipat News: भगत सिंह जयंती पर बढ़खालसा में सभा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का आह्वान
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:34 AM IST
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सोनीपत। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर सोमवार को बढ़खालसा गांव में सभा आयोजित की गई। सभा में वक्ताओं ने भगत सिंह के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।
सभा की अध्यक्षता गांव निवासी रणजीत सिंह ने की, जबकि संचालन एआईयूटीयूसी के जिला सचिव बलवान सिंह ने किया। मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि भगत सिंह का उद्देश्य केवल अंग्रेजों से आजादी हासिल करना नहीं, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना भी था।
ईश्वर सिंह राठी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने मजदूरों और किसानों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को रोहतक के बोहर गांव स्थित नांदल भवन में महापंचायत आयोजित की जाएगी। उनके अनुसार, महापंचायत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मजदूर विरोधी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अमेरिकी ट्रेड डील समेत मुद्दे उठाए जाएंगे।
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सभा में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव जयकरण दहिया, विशंभर दास, सुरेंद्र सिंह और नरेंद्र दहिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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सभा की अध्यक्षता गांव निवासी रणजीत सिंह ने की, जबकि संचालन एआईयूटीयूसी के जिला सचिव बलवान सिंह ने किया। मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि भगत सिंह का उद्देश्य केवल अंग्रेजों से आजादी हासिल करना नहीं, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना भी था।
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ईश्वर सिंह राठी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने मजदूरों और किसानों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को रोहतक के बोहर गांव स्थित नांदल भवन में महापंचायत आयोजित की जाएगी। उनके अनुसार, महापंचायत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मजदूर विरोधी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अमेरिकी ट्रेड डील समेत मुद्दे उठाए जाएंगे।
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सभा में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव जयकरण दहिया, विशंभर दास, सुरेंद्र सिंह और नरेंद्र दहिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।