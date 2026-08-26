Sonipat News: कृभको ने गोहाना में सहकारी समिति कार्यक्रम किया
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:20 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:20 AM IST
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गोहाना। कृभको ने शहर में सहकारी समिति अंगीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। फील्ड ऑफिसर सोनीपत कार्तिक खटियान ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक-रासायनिक समन्वय पर जोर दिया। उपमंडल अधिकारी राजेंद्र मेहरा ने प्राकृतिक खेती अपनाने की जानकारी दी। कृभको के क्षेत्रीय प्रबंधक करनाल हीरालाल ने सीएमएस गोहाना को तीन ऑर्थो रिवॉल्विंग चेयर उपलब्ध करवाईं। संवाद
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