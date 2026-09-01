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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Kajal won gold in the 100m and 200m events at the sports festival.

Sonipat News: खेल महोत्सव में काजल ने 100 और 200 मीटर में जीता स्वर्ण

Tue, 01 Sep 2026 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:10 AM IST
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Kajal won gold in the 100m and 200m events at the sports festival.
फोटो : : सोनीपत के ताऊ देवी लाल राजकीय पीजी महिला महाविद्यालय, मुरथल में खेल महोत्सव के समापन प
सोनीपत। ताऊ देवी लाल राजकीय पीजी महिला महाविद्यालय मुरथल में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय खेल महोत्सव का सोमवार को समापन हुआ। 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में काजल ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया।
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समापन समारोह में प्राचार्य डॉ. सीमा ठाकरान ने विजेता छात्राओं और टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने का आह्वान किया।प्रेस प्रवक्ता नितिन आंतिल ने बताया कि महोत्सव में छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया।
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आयोजन में डॉ. मनोज, डॉ. संदीप, डॉ. अमित, डॉ. रोहित, नितिन आंतिल, अनीता, रितु, मानसी और साधना ने सहयोग किया। खेल आयोजन की व्यवस्था और छात्राओं के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स इंचार्ज डॉ. सुनीता का विशेष योगदान रहा।
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प्रतियोगिताओं के परिणाम
खो-खो में योगिता टीम प्रथम, प्रिंसी टीम द्वितीय और प्रियंका टीम तृतीय रही।
रस्साकशी में स्वीटी टीम ने पहला, शिवानी टीम ने दूसरा और काजल टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।
योग में अनामिका (बीए जियोग्राफी ऑनर्स फाइनल) प्रथम, सोनिया (बीए द्वितीय वर्ष) द्वितीय और पारुल (बीकॉम) तृतीय रहीं।
100 मीटर में काजल (बीए तृतीय वर्ष) प्रथम, भारती (बीकॉम) द्वितीय और दीक्षा (बीए द्वितीय वर्ष) तृतीय रहीं।
200 मीटर में काजल प्रथम, स्वीटी द्वितीय और भारती तृतीय रहीं।
4×100 मीटर रिले में काजल टीम प्रथम, सिमरन टीम द्वितीय और प्रिंसी टीम तृतीय रही।
पिट्ठू में काजल टीम ने पहला, अलीशा टीम ने दूसरा और प्रिया टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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