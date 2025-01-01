Sonipat News: निबंध लेखन में जिया ने मारी बाजी

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साल्हावास। राजकीय कालेज बिरोहड़ में महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत कविता पाठ व निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. रश्मि ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अपनी प्रतिभा एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना, उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता एवं संचार कौशल का विकास करना है। निबंध लेखन प्रतियोगिता में जिया ने प्रथम, नेहा ने द्वितीय, कोमल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल डॉ. वीरेंद्र सिंह, नीतू एवं डॉ. पवित्रा देवी शामिल रहे। कविता पाठ प्रतियोगिता में जिया ने प्रथम, भारती ने द्वितीय तथा पारुल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. नरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, डॉ. पवित्रा देवी एवं डॉ. सीतू सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर प्रशासनिक प्रभारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।