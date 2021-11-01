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Sonipat News: खरखौदा में दिवाली की रात रंजिश के चलते युवक की पीट-पीटकर हत्या

Tue, 10 Nov 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:18 AM IST
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In Kharkhoda, a young man was beaten to death on Diwali night due to a long-standing grudge.
खरखौदा (सोनीपत)। दिवाली की रात आंबेडकर पार्क में पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों से हमला कर 38 वर्षीय दीपक की हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान उसके दो दोस्तों हर्ष और घोलू ने भागकर जान बचाई।
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मृतक के भाई सौरभ ने बताया कि एक साल पहले दोस्त हर्ष की आरोपियों से नलकूप पर पानी भरने को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में संजय, अमित, यश और उनके साथियों ने हमला बोला। पुलिस ने तीनों नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अनिल कुमार के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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