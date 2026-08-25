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Sonipat News: जाति विशेष नाम में बदलाव के विरोध में सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:39 PM IST
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तहसीलदार दिनेश ढिल्लों को ज्ञापन सौंपते हुए।
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कलानौर। डॉ. बीआर आंबेडकर वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह विशेष जाति का नाम मेघवाल करने की अनुशंसा के विरोध में था। रेवाड़ी में नाम बदलने की जानकारी सामने आने से रविदास समाज में रोष है। सोसाइटी ने नाम संशोधन न करने और पारंपरिक पहचान बनाए रखने की मांग की। बदलाव होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। संवाद
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