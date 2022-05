{"_id":"6276e0fa7b26727f72507e27","slug":"flying-squad-of-chief-minister-raids-in-sonipat-in-tax-evasion-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: टैक्स चोरी मामले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते का छापा, ट्रक का सामान खंगाला, शुरुआती जांच में मिला गड़बड़झाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 08 May 2022 02:43 AM IST