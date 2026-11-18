सोनीपत। नेशनल हाईवे-44 पर केएमपी जीरो पॉइंट के नजदीक मंगलवार चल रही स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। गाड़ी को आग से घिरता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।दिल्ली के सोनिया विहार निवासी कमल सिंह अपने भाई के साथ दिल्ली के बादली से सोनीपत की ओर आ रहे थे। केएमपी जीरो पॉइंट के पास पहुंचते ही अचानक स्कॉर्पियो में आग लग गई। चालक ने खतरे को भांपते हुए तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर छलांग लगा दी। इसके बाद आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो जलने लगी। हाईवे पर बीच सड़क गाड़ी में आग लगने से कुछ देर तक वाहन चालकों में अफरा-तफरी रही। सूचना मिलने पर डायल-112 और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कार्रवाई की। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शाॅर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।