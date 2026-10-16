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Sonipat News: गद्दे की फैक्टरी में आग, जिंदा जले चाचा-भतीजा, चार झुलसे

Fri, 16 Oct 2026 03:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 Oct 2026 03:06 AM IST
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Fire at mattress factory; uncle and nephew burned to death
फोटो :: सोनीपत के गांव बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी में लगी आग के बाद उठता धुआं। संवाद
सोनीपत। गांव बारोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित गद्दे बनाने वाली लीजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में वीरवार तड़के भीषण आग लग गई। शाॅर्टसर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है।
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दमकल विभाग की टीम ने करीब सवा छह घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद फैक्टरी के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया जहां दो लापता श्रमिकों के कंकाल मिले। यह शव कैलाश (34) और उनके भतीजे सुनील (19) के बताए गए हैं। शवों की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। हादसे में चार अन्य श्रमिक झुलसे हैं।
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दिल्ली निवासी राहुल बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी चलाते हैं। अंदर ही गोदाम भी बताया जा रहा है। बुधवार रात को भी फैक्टरी में काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि रात की शिफ्ट में 30-35 श्रमिक काम कर रहे थे।
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वीरवार तड़के करीब 4 बजे फैक्टरी में अचानक आग लग गई। फोम और गद्दे बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से फैल गई। दो श्रमिकों की मौत के साथ ही पवन, राजेश, हरि और प्रेम सागर झुलसने से घायल हो गए। उनके राजेश की हालत गंभीर है। उन्हें बहालगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है।

फोटो :: सोनीपत के गांव बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी में लगी आग के बाद उठता धुआं। संवाद

फोटो :: सोनीपत के गांव बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी में लगी आग के बाद उठता धुआं। संवाद

फोटो :: सोनीपत के गांव बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी में लगी आग के बाद उठता धुआं। संवाद

फोटो :: सोनीपत के गांव बारोटा के पास गद्दे बनाने की फैक्टरी में लगी आग के बाद उठता धुआं। संवाद

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