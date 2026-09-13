Sonipat News: आत्महत्या मामले में सत्ता पर एफआईआर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 AM IST
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गन्नौर। दातौली गांव में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी जय सिंह की आत्महत्या के मामले में बड़ी थाना पुलिस ने गांव के ही सत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके बेटे नितिन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिकायत में नितिन ने आरोप लगाया है कि सत्ता ने उनके पिता से 20 लाख रुपये लिए थे। इसके बदले प्लाट दिलाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि न तो प्लाट दिलाया गया और न ही रुपये वापस किए गए। रुपये मांगने पर कथित तौर पर जय सिंह के साथ मारपीट की गई।
उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इससे परेशान होकर उन्होंने 11 सितंबर को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी नीरज ने कि जांच चल रही है। संवाद
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शिकायत में नितिन ने आरोप लगाया है कि सत्ता ने उनके पिता से 20 लाख रुपये लिए थे। इसके बदले प्लाट दिलाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि न तो प्लाट दिलाया गया और न ही रुपये वापस किए गए। रुपये मांगने पर कथित तौर पर जय सिंह के साथ मारपीट की गई।
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उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इससे परेशान होकर उन्होंने 11 सितंबर को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी नीरज ने कि जांच चल रही है। संवाद
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