Sonipat News: आत्महत्या मामले में सत्ता पर एफआईआर

विज्ञापन

शिकायत में नितिन ने आरोप लगाया है कि सत्ता ने उनके पिता से 20 लाख रुपये लिए थे। इसके बदले प्लाट दिलाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि न तो प्लाट दिलाया गया और न ही रुपये वापस किए गए। रुपये मांगने पर कथित तौर पर जय सिंह के साथ मारपीट की गई।उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इससे परेशान होकर उन्होंने 11 सितंबर को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी नीरज ने कि जांच चल रही है। संवाद