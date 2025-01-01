Sonipat News: हिंदी पखवाड़े में छात्राओं ने लिखे दोहे और मुहावरे
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
खरखौदा। सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या कॉलेज में चल रहे हिंदी पखवाड़े के दूसरे दिन बुधवार को सुलेख लेखन प्रतियोगिता हुई। प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में बीए, बीसीए और एमए हिंदी की छात्राओं ने भाग लिया।
हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमिला देवी और डॉ. विजयदीप के सहयोग से हुई प्रतियोगिता में छात्राओं ने सुंदर हस्तलेख में कबीर, रहीम सहित अन्य कवियों के पांच प्रसिद्ध दोहे और दस मुहावरे अर्थ सहित लिखे। डॉ. प्रमिला देवी ने कहा कि सुलेख व्यक्तित्व का दर्पण है और दोहे-मुहावरे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने छात्राओं से हिंदी के साहित्यिक और भाषाई मूल्यों को सहेजने का आह्वान किया।
श्रेष्ठ प्रतिभागियों को 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमिला देवी और डॉ. विजयदीप के सहयोग से हुई प्रतियोगिता में छात्राओं ने सुंदर हस्तलेख में कबीर, रहीम सहित अन्य कवियों के पांच प्रसिद्ध दोहे और दस मुहावरे अर्थ सहित लिखे। डॉ. प्रमिला देवी ने कहा कि सुलेख व्यक्तित्व का दर्पण है और दोहे-मुहावरे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने छात्राओं से हिंदी के साहित्यिक और भाषाई मूल्यों को सहेजने का आह्वान किया।
विज्ञापन
श्रेष्ठ प्रतिभागियों को 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा।