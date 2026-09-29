Sonipat News: शहीद भगत सिंह जयंती पर छात्राओं ने देखी डॉक्यूमेंट्री
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:31 AM IST
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सोनीपत। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में सोमवार को शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ।
इस अवसर पर छात्राओं को भगत सिंह के जीवन, संघर्ष, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके त्याग से परिचित करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने छात्राओं के साथ रागनी गाकर कार्यक्रम में जोश और उत्साह का संचार किया।
उन्होंने छात्राओं को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दिव्याश्री और डॉ. आशा रानी ने भगत सिंह के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया।
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इस अवसर पर छात्राओं को भगत सिंह के जीवन, संघर्ष, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके त्याग से परिचित करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने छात्राओं के साथ रागनी गाकर कार्यक्रम में जोश और उत्साह का संचार किया।
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उन्होंने छात्राओं को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दिव्याश्री और डॉ. आशा रानी ने भगत सिंह के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया।
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