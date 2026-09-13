Sonipat News: पावरग्रिड के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया, बोले- पहले गलत वैल्यू रद्द करो

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सोनीपत। जाजी से सिवानी तक बिछाई जा रही हाईटेंशन लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में गुहणा गांव में चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 95वें दिन भी जारी रहा। पावरग्रिड के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन धरना कमेटी ने इन्हें स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि सबसे पहले जमीन की गलत आंकी गई वैल्यू को रद्द किया जाए, इसके बाद अन्य प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।किसान रामकुंवार राणा, विकास राणा, शक्ति दहिया, रणबीर सिंह का कहना है कि जाजी, मोहाना, गुहणा, भैंसवाल, बिलबिलान और आंवली सहित प्रभावित गांवों के किसानों की जमीन के मूल्यांकन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि की जो कीमत तय की गई है, वह उन्हें मिलने वाले उचित मुआवजे से काफी कम है। प्रशासन की ओर से धरना समाप्त होने के बाद कीमत बढ़ाने की बात कही जा रही है।15 सितंबर को डीसी को देंगे सामूहिक ज्ञापनकिसानों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के अलावा मंत्रियों, मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल तक भी मांग पहुंचा चुके हैं। अब प्रभावित किसानों ने 15 सितंबर को उपायुक्त नेहा सिंह को सामूहिक ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। इसमें जिले में विभिन्न बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों की मांगों को रखा जाएगा।