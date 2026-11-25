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- चार दिवसीय यात्रा के लिए सरल पोर्टल पर शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरणसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को वाराणसी की निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर को विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चार दिवसीय यात्रा के लिए पात्र बुजुर्गों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है।सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने पात्र लाभार्थियों से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इच्छुक श्रद्धालु सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को प्रमुख धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा करवाकर तीर्थ दर्शन का अवसर उपलब्ध करवाना है।श्रद्धालुओं को रेल सुविधा के साथ पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।