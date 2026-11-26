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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। बुधवार को सैटेलाइट के माध्यम से चिटाना गांव में फसल अवशेष जलाने की लोकेशन सामने आई। सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान वहां फसल अवशेष जलाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। विभाग ने इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है।इससे पहले पहलादपुर गांव में भी सैटेलाइट से आगजनी की लोकेशन मिली थी। जांच में सामने आया कि आग गैर कृषि भूमि पर लगी थी। इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई थी। कृषि विभाग के अनुसार, 15 सितंबर से सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अब तक 16 लोकेशन मिली हैं, जिनमें पांच स्थानों पर ही फसल अवशेष जलते पाए गए। संबंधित किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 68 लोकेशन मिली थीं, जिनमें 11 जगह आगजनी की पुष्टि हुई थी।चार ड्रोन टीमों से भी हो रही निगरानीआगजनी रोकने के लिए कृषि विभाग ने चार ड्रोन टीमें तैनात की हैं। यह टीमें संवेदनशील गांवों में खेतों पर नजर रख रही हैं। साथ ही किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने की घटनाएं कम होने और उत्तरी-पश्चिमी हवा चलने से जिले में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। बुधवार को एक्यूआई 201 दर्ज किया गया। दिन का न्यूनतम तापमान करीब 10 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा।-चिटाना गांव में सैटेलाइट से मिली लोकेशन का भौतिक सत्यापन कराया गया था। मौके पर आगजनी के प्रमाण नहीं मिले। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। किसानों से अपील है कि वह फसल अवशेष नहीं जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।डॉ. बलख्त, उप निदेशक, कृषि विभाग सोनीपत