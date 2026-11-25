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- विजय हाई स्कूल में आयोजित परीक्षा में वैज्ञानिक समझ, तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच की हुई परखफोटो 40: सोनीपत के सिक्का कॉलोनी स्थित विजय हाई स्कूल में अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड में विज्ञान विषय की परीक्षा देते विद्यार्थी। संवादफोटो 41: योग्यफोटो 42: रामजी नारायण दूबेफोटो 43: जोहाफोटो 44: तमन्ना बंसलसंवाद न्यूज एजेेंसीसोनीपत। विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय प्रयोग, तर्क और जिज्ञासा के माध्यम से समझने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड का आयोजन किया गया। सिक्का कॉलोनी स्थित विजय हाई स्कूल में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में तीसरी से 12वीं कक्षा तक के 30 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान विषय पर आधारित प्रश्नपत्र के माध्यम से विद्यार्थियों की विषय संबंधी समझ, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान के कौशल को परखा गया।परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू होने के बाद विद्यार्थियों ने पूरी एकाग्रता और अनुशासन के साथ प्रश्नों को हल किया। विज्ञान से जुड़े सवालों ने बच्चों को अपनी जानकारी और समझ का आकलन करने का अवसर दिया। कई विद्यार्थी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर तलाशते नजर आए। परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक तैयारी परखने के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का अनुभव भी मिला।प्राचार्य सीमा शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में भाग लिया। विज्ञान के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और कुछ नया सीखने की ललक उत्साहजनक है। इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।विद्यालय संचालक जितेंद्र चावला ने कहा कि विज्ञान विद्यार्थियों में तर्क करने, प्रयोगों के माध्यम से सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। अमर उजाला की ओर से आयोजित नेशनल ओलंपियाड बच्चों को अपनी प्रतिभा परखने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है।विद्यार्थियों ने साझा किए अनुभवविज्ञान के सवाल हल करने से अपनी जानकारी को परखने का मौका मिला। कुछ सवालों ने सोचने और उनके उत्तर तक पहुंचने की चुनौती दी। ऐसी परीक्षाओं से विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है।योग्य, कक्षा नौवींनेशनल ओलंपियाड में शामिल होकर अच्छा लगा। परीक्षा के माध्यम से अपनी तैयारी और विषय की समझ का आकलन कर पाए। आगे भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहेंगे।रामजी नारायण दूबे, कक्षा नौवींविज्ञान के प्रश्नों को हल करते समय केवल याद की गई जानकारी ही नहीं, बल्कि तर्क लगाने की जरूरत भी महसूस हुई। इससे नई चीजें सीखने और अपनी कमियों को समझने का अवसर मिला।जोहा, कक्षा नौवींइस तरह की परीक्षाओं में भाग लेने से परीक्षा का डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होना हमारे लिए अच्छा अनुभव रहा।तमन्न बंसल, कक्षा आठवीं