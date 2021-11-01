Sonipat News: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रेलवे स्टेशन पर परशुराम चौक पर जलेंगे दीप
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
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गोहाना। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन एवं सार्वजनिक कार्यों पर आधारित जीवन-दर्शन प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके बाद भाजपा कार्यालय में हवन-पूजन तथा शाम को रेलवे स्टेशन परिसर एवं भगवान परशुराम चौक पर दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सेवाकाल में देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।