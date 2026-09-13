Sonipat News: दिव्या रानी, वंशिका और तानिया ने जीते स्वर्ण पदक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:59 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। 59वीं राज्य स्तरीय लड़कियों की स्कूली खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-17 वर्ग के मुकाबले हुए। इसमें प्रदेशभर से आई महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते।
40 किलो भार वर्ग में सोनीपत की दिव्या रानी ने स्वर्ण पदक जीता, रोहतक की जिया द्वितीय रहीं। कैथल की वंशिका ने 43 किलो में पहला स्थान पाया, चरखी दादरी की प्रिया दूसरे स्थान पर रहीं। 46 किलो में झज्जर की तानिया प्रथम और जींद की वर्षा द्वितीय रहीं। कुरुक्षेत्र की शीतल ने 49 किलो में, रोहतक की मोहिनी ने 53 किलो में स्वर्ण पदक जीते।
सोनीपत की निशा मोर (57 किलो), हिसार की सिमरन (61 किलो) और भिवानी की लिशा (65 किलो) ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। रोहतक की हर्षिता ने 69 किलो में और झज्जर की कीर्ति ने 73 किलो में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इन भार वर्गों में सोनीपत, जींद, झज्जर और फरीदाबाद की पहलवानों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
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खेलों के दूसरे दिन पूर्व एईओ सेवा राम, सुरजीत सिंह और करनाल एईओ शैलेंद्र ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। शारीरिक शिक्षक प्रधान जितेंद्र और कैथल डीएमएस छत्रपाल भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के इंचार्ज धर्मेंद्र दलाल, सुरेश कुमार और दिनेश कुमार थे। प्रिंसिपल अंजू, मंजू, प्राचार्या कप्तान, प्रवीण, एईओ राजेश चंद्र सहित कई अन्य ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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बहादुरगढ़। 59वीं राज्य स्तरीय लड़कियों की स्कूली खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-17 वर्ग के मुकाबले हुए। इसमें प्रदेशभर से आई महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते।
40 किलो भार वर्ग में सोनीपत की दिव्या रानी ने स्वर्ण पदक जीता, रोहतक की जिया द्वितीय रहीं। कैथल की वंशिका ने 43 किलो में पहला स्थान पाया, चरखी दादरी की प्रिया दूसरे स्थान पर रहीं। 46 किलो में झज्जर की तानिया प्रथम और जींद की वर्षा द्वितीय रहीं। कुरुक्षेत्र की शीतल ने 49 किलो में, रोहतक की मोहिनी ने 53 किलो में स्वर्ण पदक जीते।
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सोनीपत की निशा मोर (57 किलो), हिसार की सिमरन (61 किलो) और भिवानी की लिशा (65 किलो) ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। रोहतक की हर्षिता ने 69 किलो में और झज्जर की कीर्ति ने 73 किलो में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इन भार वर्गों में सोनीपत, जींद, झज्जर और फरीदाबाद की पहलवानों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
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खेलों के दूसरे दिन पूर्व एईओ सेवा राम, सुरजीत सिंह और करनाल एईओ शैलेंद्र ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। शारीरिक शिक्षक प्रधान जितेंद्र और कैथल डीएमएस छत्रपाल भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के इंचार्ज धर्मेंद्र दलाल, सुरेश कुमार और दिनेश कुमार थे। प्रिंसिपल अंजू, मंजू, प्राचार्या कप्तान, प्रवीण, एईओ राजेश चंद्र सहित कई अन्य ने निर्णायक की भूमिका निभाई।