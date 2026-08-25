जिला बार चुनाव : काउंसिल ने 3307 वकीलों की अंतिम मतदाता सूची जारी की

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रोहतक। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने 3307 वकीलों की मतदाता सूची जारी की है। वकील 28 अगस्त तक इस सूची पर आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। यह आपत्तियां ईमेल या काउंसिल के कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करवाई जा सकती हैं।बार के चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को यह सूची सूचना पट्ट पर भी चस्पा की है। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी के बार एसोसिएशन के चुनाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले पूर्व प्रधान लोकेंद्र फौगाट उर्फ जोजो का बार में लंबे समय तक दबदबा रहा था।पिछली बार उनके समर्थक अरविंद श्योराण का नामांकन आखिरी समय में रद्द हो गया था। इसके बाद दीपक हुड्डा बिना मतदान के ही प्रधान घोषित कर दिए गए थे। इस बार दीपक हुड्डा फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। पूर्व महासचिव दीपक भारद्वाज भी लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अरविंद श्योराण ने भी फिर से मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है।बार के भीतर चुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है। फिलहाल वकील सामाजिक माध्यमों के जरिये प्रचार में लगे हुए हैं। वे वकीलों के समूहों में अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि, चुनाव अधिकारी ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।जिला बार के चुनाव अधिकारी ओमप्रकाश पूनिया ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। वकील 28 अगस्त तक अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकते हैं। यह सुझाव बार काउंसिल की ईमेल bar election2015gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में भी इन्हें जमा कराया जा सकता है। मतदान 11 सितंबर को होगा और चुनाव कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा।