गन्नौर के गांव खिजरपुर अहीर माजरा में शनिवार देर रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में अनिल (37) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अनिल गांव में ही चार अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर साथ बैठे लोगों में से एक ने अनिल के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल को खानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी लोग मौके से भाग गए।

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