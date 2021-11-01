Sonipat News: समाधान शिविर में 20 शिकायतें के दिए निर्देश

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उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और समय पर समाधान करना है। अधिकारी शिकायतों की नियमित निगरानी करें। शिविर में फरमाना गांव में खेतों का रास्ता पक्का कराने की मांग रखी गई। हुल्लाहेड़ी, बुटाना खेतलान और कामी की पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने की शिकायतें मिलीं। बसौदी में टूटे नाले की मरम्मत कराने की मांग भी रखी गई।छतेहरा बहादुरपुर के हॉकी मैदान में महिला खिलाड़ियों के लिए शौचालय बनाने और पुराने शौचालय को चालू कराने की मांग की गई। बिजली बिल माफ कराने, ड्राइविंग लाइसेंस को सारथी पोर्टल पर अपडेट करने और पेंशन व परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतें भी आईं। इस मौके पर एसीपी राजपाल, तहसीलदार कीर्ति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।