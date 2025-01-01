Sonipat News: गीता भुक्कल की कथित टिप्पणी पर माफी की मांग

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संगठन के प्रधान जस्सा पंडित ने कहा कि विधानसभा जैसे गरिमापूर्ण सदन में अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने जोर दिया कि ब्राह्मण समाज सभी वर्गों का सम्मान करता है। विज्ञापन

जस्सा पंडित ने गीता भुक्कल से अपने शब्दों पर पुनर्विचार कर समाज से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान महासचिव प्रदीप वशिष्ठ, पूर्व पार्षद सुशील, सचिन मुदगिल, प्रवीण आत्रेय और आशीष कौशिक भी मौजूद रहे। संवाद संगठन के प्रधान जस्सा पंडित ने कहा कि विधानसभा जैसे गरिमापूर्ण सदन में अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने जोर दिया कि ब्राह्मण समाज सभी वर्गों का सम्मान करता है।जस्सा पंडित ने गीता भुक्कल से अपने शब्दों पर पुनर्विचार कर समाज से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान महासचिव प्रदीप वशिष्ठ, पूर्व पार्षद सुशील, सचिन मुदगिल, प्रवीण आत्रेय और आशीष कौशिक भी मौजूद रहे। संवाद

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गन्नौर। राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की कथित टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज ने रोष जताया है। भगवान परशुराम युवा परिवार के सदस्यों ने इस टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने गीता भुक्कल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।