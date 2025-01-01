फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Deliberations on organizational expansion at JJP's BLA-2 meeting

Sonipat News: जजपा की बीएलए-2 बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन

Thu, 17 Sep 2026 02:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Deliberations on organizational expansion at JJP's BLA-2 meeting
फोटो: : सोनीपत के मुरथल ​स्थित एक ढाबे पर राई विधानसभा क्षेत्र के जजपा कार्यकर्ताओं को संबो​
सोनीपत। जननायक जनता पार्टी (जजपा) की ओर से बुधवार को मुरथल स्थित एक ढाबे पर राई विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-2 कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बूथ स्तर पर नए मतदाताओं के वोट बनवाने और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी।
विज्ञापन

बैठक की अध्यक्षता राई हल्का अध्यक्ष मास्टर दिनेश चौहान और बिजेंद्र आंतिल ने की। वरिष्ठ नेता राजेंद्र लितानी, रविंद्र सांगवान और जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 24 सितंबर को प्रदेशभर में चौधरी देवीलाल की प्रतिमाओं की सफाई और आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाएगी। 25 सितंबर को देवीलाल की 113वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे। पार्टी की ओर से प्रत्येक जिले में प्रार्थना सभा भी आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि राजनीति में नेताओं का आना-जाना लगा रहता है। उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। हुड्डा से जुड़े मामलों को लेकर लगाए गए उनके आरोपों को उन्होंने भाजपा के साथ राजनीतिक संबंधों से जोड़ते हुए सवाल उठाए।

दुष्यंत ने प्रदेश में अपराध और विकास को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने खरखौदा की मारुति परियोजना और हिसार एयरपोर्ट को जजपा शासनकाल की उपलब्धियां बताया। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने के फैसले का विरोध किया। यह शुल्क 15 अक्टूबर से कुछ मर्चेंट लेनदेन पर लागू होना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed