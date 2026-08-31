Sonipat News: बरोटा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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कार्यक्रम में सोनीपत के प्रधान सुरेश वत्स ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान दिलबाग सिंह, आवाज सिंह, मदन, सिल्ले छतेहरा और प्रवीण वत्स सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का फूल-मालाओं और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया गया।सुरेश वत्स ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।टूर्नामेंट में आयोजक अनिल दहिया और दीपक दहिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकाबलों में अकबरपुर बारोटा और नकलोई के बीच हुए मैच में नकलोई की टीम विजेता रही। छतहरा और नाथूपुर के मुकाबले में छतहरा तथा माजरा और सबोली के मैच में माजरा की टीम ने जीत दर्ज की। समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।