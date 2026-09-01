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अपराध नियंत्रण के लिए सोनीपत-दिल्ली पुलिस बीच समन्वय जरूरी: ममता सिंह

Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
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Coordination between Sonipat and Delhi Police essential for crime control: Mamta Singh
सोनीपत। अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम और वांछित एवं फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए सोनीपत और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। इसे लेकर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की सोमवार को समन्वय बैठक हुई।
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बैठक की अध्यक्षता पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह ने की। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए दोनों राज्यों की पुलिस के बीच निरंतर समन्वय जरूरी है। अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी, अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम और वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए आपसी सूचनाएं समय पर साझा की जानी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई कर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाया जाए। बैठक में अधिकारियों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और अपराध नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई।
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इस मौके पर पुलिस उपायुक्त क्राइम नरेंद्र कादयान, दिल्ली पुलिस से ज्वाइंट सीपी विजय सिंह, डीसीपी शोभित सक्सेना, शशांक जायसवाल, एसीपी फिरोज आलम, सार्थक त्यागी व इंस्पेक्टर अमित दहिया उपस्थित रहे।
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