Sonipat News: पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने का दिया संदेश

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गोहाना। कासंडी गांव में सोमवार को वेद प्रचार समिति ने जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेद प्रचार समिति के प्रधान धर्मपाल मनचंदा ने की। उपदेशक संगीत शास्त्री पंडित विजेन्द्र आर्य ने भजनों के माध्यम से लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने वेदों में वर्णित प्रमाणों के साथ सनातन वैदिक धर्म और वेदों का महत्व समझाया। इस अवसर पर अजीत आर्य, अशोक गोपाल, सुशील आर्य, प्रवीन, कृष्णा आर्य, आजाद सिंह डांगी, सूरज आर्य, बलबीर आर्य, सत्यदेव आर्य, सुरेंद्र आर्य, प्रवीन आर्य आदि उपस्थित थे। संवाद