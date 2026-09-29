Sonipat News: ‘सूची का पुनरीक्षण संवैधानिक प्रक्रिया कांग्रेस चुनाव हारने पर उठाती है सवाल’

सोनीपत। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच मेयर राजीव जैन ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया।उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिकों का नाम सूची में रहे तथा अपात्र नाम शामिल न हों। निर्वाचन आयोग भी एसआईआर के उद्देश्य के रूप में पात्र मतदाता के छूटने और अपात्र व्यक्ति के शामिल होने से रोकने की बात कहता है।मेयर राजीव जैन सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मृत, स्थान बदल चुके और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं से संबंधित मामलों की पहचान और सत्यापन किया जाता है।