Sonipat News: दयालु-2 से आवारा पशु से हादसों में मिलेगा मुआवजा
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:08 AM IST
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जींद। आवारा पशुओं और कुत्तों से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु, दिव्यांगता अथवा चोट का शिकार होने वाले पात्र लोगों को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन कार्य कर रहा है।
वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में दयालु-2 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने पिछली बैठक में चर्चा किए गए मामलों के साथ नए प्राप्त मामलों की स्थिति की समीक्षा की।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। पात्र मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए और लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दयालु-2 सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। संवाद
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वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में दयालु-2 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने पिछली बैठक में चर्चा किए गए मामलों के साथ नए प्राप्त मामलों की स्थिति की समीक्षा की।
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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। पात्र मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए और लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दयालु-2 सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। संवाद
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