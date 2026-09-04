Sonipat News: दयालु-2 से आवारा पशु से हादसों में मिलेगा मुआवजा

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वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में दयालु-2 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने पिछली बैठक में चर्चा किए गए मामलों के साथ नए प्राप्त मामलों की स्थिति की समीक्षा की।डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। पात्र मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए और लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दयालु-2 सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। संवाद