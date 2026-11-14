Sonipat News: गोहाना मंडी के आढ़तियों ने बंद रखी खरीद, किसानों को गेट से लौटाया

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-सोमवार और बुधवार को भी नहीं होगी धान की खरीद, किसानों को पहले ही दी गई सूचना-14.52 लाख क्विंटल धान पहुंचा मंडी में, आवक के मुकाबले आधे से भी कम हो रहा उठान-ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार से मंडी गेट और सड़कों पर बढ़ी परेशानी, जाम से शहरवासी भी बेहाल-कंबाइन से कटाई के चलते तेजी से पहुंच रही फसल, उठान की धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी चुनौतीफोटो 5 व 6संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। नई अनाज मंडी में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मंडी परिसर में फसल रखने की जगह नहीं और उठान धीमी हैं। शनिवार को आढ़तियों ने खरीद बंद रखी। फसल लेकर पहुंचे किसानों को मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दिनभर में करीब डेढ़ लाख बैग धान का उठान करवाया गया।नई अनाज मंडी में अब तक करीब 14.52 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। उठान आवक के मुकाबले काफी कम है। इस कारण मंडी में फसल रखने की जगह नहीं है और शहर की मुख्य सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। मंडी में धान की आवक जिस तेजी से हो रही है, उस हिसाब से उठान नहीं हो पा रहा। एजेंसी प्रतिदिन करीब 55 से 60 हजार बैग का ही उठान करवा पा रही है, जबकि मंडी में फसल की आवक इससे दोगुने से भी अधिक हो रही है।मंडी गेट पर खड़े रहे किसान के ट्रैक्टर-ट्रॉलीमंडी बंद रहने के कारण किसानों को प्रवेश नहीं मिला। किसानों ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मंडी के गेट और सड़क पर कतार में खड़ा कर दिया। धान से लदे वाहनों की कतारों के चलते आसपास की सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हुआ।सोम और बुधवार को भी बंद रहेगी मंडीआढ़ती विनोद जैन ने बताया कि एक दिन मंडी बंद होने के बाद अगले दिन फसल की आवक और अधिक बढ़ जाती है। रविवार को आने वाली फसल का सोमवार को उठान करवाने और मंडी में जगह बनाने के लिए सोमवार को भी खरीद बंद रखने का फैसला लिया गया है। बुधवार को भी मंडी में खरीद नहीं होगी।14.52 लाख क्विंटल पहुंचा धान, 1121 किस्म की सबसे अधिक आवकनई अनाज मंडी में अब तक विभिन्न किस्मों के धान की कुल आवक करीब 14.52 लाख क्विंटल दर्ज की गई है। इसमें सबसे अधिक आवक 1121 किस्म की हुई है। किस्मवार आवक का विवरण इस प्रकार है।धान की किस्मआवक (क्विंटल में)पीआर1,18,14515095,97,904डीबी36,43711217,09,946कुल14,62,432फसल का उठान करवाने के लिए बंद रही मंडी : संदीप मलिकदी फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन, गोहाना के प्रधान संदीप मलिक ने बताया कि मंडी में व्यवस्था सुधारने और मंडी परिसर में जगह बनाने के लिए शनिवार को खरीद बंद रखी गई। सोमवार और बुधवार को भी मंडी में खरीद बंद रहेगी। इस बारे में किसानों को पहले ही सूचित कर दिया गया है।