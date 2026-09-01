Sonipat News: 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुईं सिविल सर्जन अनुराधा जैन

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सोनीपत। सिविल सर्जन डॉ. अनुराधा जैन सोमवार को 30 साल की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हो गई है। अब जिला नागरिक अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अलंकृता गेरा को सिविल सर्जन की जिम्मेदारी दी गई है। सिविल सर्जन डाॅ. अनुराधा जैन ने वर्ष 1996 में हांसी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पहली बार नियुक्ति पाई थी। उसके बाद वह पट्टी कल्याणा, समालखा, पीजीआई रोहतक और सोनीपत में अपनी सेवाएं दी चुकी है। संवाद