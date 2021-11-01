Sonipat News: हरिनाम संकीर्तन से गूंजा शहर, विशाल नगर में हुआ नंद उत्सव

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रघु कुमार दास और सहदेव प्राण दास सहित श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के भजन प्रस्तुत किए। ईश्वर चंद्र गौड़ ने भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में बधाई गीत सुनाया। इससे कार्यक्रम का माहौल भक्तिमय हो गया।रघु कुमार दास ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और गोकुल पहुंचने की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कंस के कारागार में कन्हैया के अवतार के समय पहरेदार सो गए और कारागार के गेट अपने आप खुल गए। इसके बाद वासुदेव बाल गोपाल को टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा के घर छोड़ आए। कृष्ण जन्म की खुशी में नंद बाबा के घर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल बन गया।उन्होंने कहा कि नंद उत्सव भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं और भक्ति भाव को स्मरण करने का अवसर है। कार्यक्रम में कृष्ण कृपा दास, ब्रजनारद दास, शांत नरसिंह दास, कृष्ण कुमार गर्ग, भागवत तत्व दास, जयप्रकाश, श्याम सिंह रावत, सुप्रसाद हरिदास, शालिग्राम दास, अखिलेश्वर दास और युग धर्मदास सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।