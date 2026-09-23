हरियाणा में पकड़े गए घूसखोर जेई और एसडीओ: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2.95 लाख कैश बरामद

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) सोनीपत की टीम ने बुधवार शाम शिक्षा विभाग की निर्माण शाखा के एसडीओ विष्णु दत्त और जेई आशीष को 2.93 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाउंड्रीवाल व अन्य कार्यों का बिल पास के बदले ठेकेदार से यह रकम मांगी गई थी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार से बाउंड्री वाल व अन्य कार्यों का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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