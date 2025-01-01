Sonipat News: फुटपाथ पर उगी झाड़ियां, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
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सोनीपत। सड़क सुरक्षा संगठन ने मुरथल स्थित चालक प्रशिक्षण केंद्र के आसपास यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों और प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले चालकों ने क्षेत्र की समस्याओं को संबंधित विभागों के सामने रखा है।
चालक प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधक ललित कुमार, जिला संयोजक संदीप बत्रा, मोहन सिंह, राज कुमार और विजय ने बताया कि मुरथल रोड के दोनों ओर फुटपाथ पर जंगली पौधे और झाड़ियां उग आई हैं। इससे पैदल चलने वाले सैकड़ों लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के सामने स्पीड ब्रेकर नहीं है। सड़क पर कई जगह कंकड़ पड़े होने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। संगठन ने संबंधित विभागों से फुटपाथों की सफाई, सड़कों से कूड़ा उठाने, डिवाइडरों की मरम्मत, सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने और नालों की सफाई कराने की मांग की।
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चालक प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधक ललित कुमार, जिला संयोजक संदीप बत्रा, मोहन सिंह, राज कुमार और विजय ने बताया कि मुरथल रोड के दोनों ओर फुटपाथ पर जंगली पौधे और झाड़ियां उग आई हैं। इससे पैदल चलने वाले सैकड़ों लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
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उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के सामने स्पीड ब्रेकर नहीं है। सड़क पर कई जगह कंकड़ पड़े होने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। संगठन ने संबंधित विभागों से फुटपाथों की सफाई, सड़कों से कूड़ा उठाने, डिवाइडरों की मरम्मत, सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने और नालों की सफाई कराने की मांग की।
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