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- पिता की शिकायत पर राई थाना पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ दर्ज की एफआईआरफोटो :01 से 03सवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। गांव बढ़मलिक के पास जगवीर कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे सवा दो साल के मासूम को बैक कर रहे बोलेरो ने चपेट में ले लिया। हादसा देख परिजन शोर मचाते हुए घटना स्थल की ओर दौड़े, और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। परिजन घायल ओम को लेकर अस्पताल पहुंचे, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गांव कनवाखेड़ा निवासी शुभम ने राई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह बढ़मलिक की जगवीर कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा ओम (सवा दो साल) मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान सीतापुर के गांव चौखड़िया निवासी चालक आलोक लापरवाही से बोलेरो पीछे करने लगा। बोलेरो ने ओम को कुचल दिया। चालक को रोकने के लिए शोर मचाया, लेकिन वह वाहन लेकर भाग गया। घायल ओम को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत लेकर पहुंचे, वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।वर्जनपिता की शिकायत पर हुई प्राथमिकीमंगलवार रात बच्चे की मौत की सूचना मिलने पर एएसआई राजकुमार टीम के साथ नागरिक अस्पताल पहुंचे। मृतक के पिता शुभम की शिकायत के आधार पर बोलेरो चालक आलोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चालक की तलाश की जा रही है, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।- यशवीर सिंह, इंस्पेक्टर थाना प्रभारी।