लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता में बैठी है भाजपा : राव नरेंद्र सिंह

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राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि चुराए गए जनादेश से प्रदेश में सरकार बनाई गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफा देकर दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की।उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में हुए कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए।राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि 28 सितंबर को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन जारी रहेगा।प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस हर बूथ पर संगठन मजबूत करेगी। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कुलदीप शर्मा को हरियाणा में ब्राह्मण समाज का बड़ा नेता बताया।कुलदीप शर्मा ने गन्नौर की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़े दावे किए गए थे। अब गन्नौर शहर की सड़कों की हालत खराब है।उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता ऐसे नेताओं को जवाब देगी। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। कहा कि जो खुद को बड़ा नेता समझते हैं, वे कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़कर देखें। उनका वहम दूर हो जाएगा।इस दौरान ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव दहिया, राजेश पहलवान, प्रताप महिपाल पांची, सुरेंद्र बैरागी, जगदीश राठी, सुरेंद्र मोहन शर्मा, भगवत दयाल कौशिक, सुरेंद्र त्यागी, पार्षद सचिन और बार एसोसिएशन अध्यक्ष युद्धवीर रापरिया मौजूद रहे।