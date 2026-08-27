Sonipat News: रक्षाबंधन पर नशा छोड़ो जागरूकता अभियान चलाया

विज्ञापन

सोनीपत। ओम शांति शक्ति केंद्र, टीडीआई की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर शिक्षण संस्थानों में नशा छोड़ो जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को राखी बांधकर भाईचारे, संस्कार और समाज की सुरक्षा का संदेश दिया गया। अटेरना के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य शक्ति अहलावत को भी राखी बांधी गई।सामाजिक कार्यकर्ता दीपक चौहान ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं की ऊर्जा को खेल, शिक्षा, संस्कार और समाजसेवा जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को गांव-गांव और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।अभियान में जिला परिषद की सीईओ डॉ. अनमोल, पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज की इंचार्ज किरण चौहान, नवीन गुप्ता और रोहतास शर्मा मौजूद रहे। दीपक चौहान अटेरना ने शिक्षकों व गणमान्य लोगों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। सभी ने युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ, संस्कारित वातावरण बनाने का संकल्प लिया।