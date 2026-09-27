Sonipat News: अजय मलिक ने जीता राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का खिताब

विज्ञापन



शनिवार को अकादमी पहुंचने पर संचालक अजमेर मलिक और कोच सोमबीर मलिक ने अजय को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अजय ने सेमीफाइनल में पंजाब के आदित्य कुमार को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। फाइनल में वंश नांदल को 7-5, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विज्ञापन

वहीं, बिलबिलान गांव में 21 से 25 सितंबर तक हुई टेनिस आईटा सीरीज में अकादमी के खिलाड़ी विरल मलिक ने अंडर-14 आयुवर्ग में रनरअप खिताब जीता।इस अवसर पर कोच हितेश पाटिल, प्रीतम, पुष्पा मलिक और पूनम मलिक मौजूद रहे। शनिवार को अकादमी पहुंचने पर संचालक अजमेर मलिक और कोच सोमबीर मलिक ने अजय को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अजय ने सेमीफाइनल में पंजाब के आदित्य कुमार को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। फाइनल में वंश नांदल को 7-5, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया।वहीं, बिलबिलान गांव में 21 से 25 सितंबर तक हुई टेनिस आईटा सीरीज में अकादमी के खिलाड़ी विरल मलिक ने अंडर-14 आयुवर्ग में रनरअप खिताब जीता।इस अवसर पर कोच हितेश पाटिल, प्रीतम, पुष्पा मलिक और पूनम मलिक मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

गोहाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल अकादमी, मदीना के खिलाड़ी अजय मलिक ने करनाल में आयोजित राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता 21 से 26 सितंबर तक ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई।