Sonipat News: पाइपलाइन दबाकर सड़क की मरम्मत करना भूली एजेंसी, जगह-जगह लीकेज से जलभराव

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ग्रामीण पार्षद अंकित त्यागी, संदीप त्यागी, नितिन, रामबीर ने बताया कि गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने के लिए सड़क की खोदाई की गई थी। पाइप लाइन दबे करीब एक महीना हो गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले की तरह दुरुस्त नहीं किया गया। इसके चलते सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। वहीं, पाइपलाइन में कई जगह लीकेज होने से पानी सड़क पर भर रहा है। सड़क खराब होने कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से दिक्कत उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।परेशानी लोगों की जुबानीसड़क की स्थिति खराब होने से परेशानी गढ़ी केसरी के साथ राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन दबाने के बाद सड़क को उखाड़कर छोड़ दिया गया है। एजेंसी को जल्द सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।पार्षद अंकित त्यागी- लाइन लीकेज से सड़क पर पानी भरा रहता है। पाइपलाइन में कई जगह लीकेज होने के कारण सड़क पर पानी जमा रहता है। इससे लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। विभाग को लीकेज ठीक करवाने के साथ जलभराव की समस्या का भी समाधान करवाना चाहिए।संदीप त्यागी, ग्रामीणसड़क पर बने गड्ढों और पानी के कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय गड्ढे दिखाई नहीं देने से हादसा होने का खतरा बना रहता है। विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बिना सड़क ठीक करवानी चाहिए।इंद्र शर्मा, ग्रामीणपाइपलाइन दबाने का काम पूरा होने के बाद सड़क को ठीक करवाना एजेंसी की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। लीकेज के कारण पानी भी व्यर्थ बह रहा है। विभाग को एजेंसी से जल्द काम पूरा करवाना चाहिए।साहिल, ग्रामीणएक माह बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नही हो रहा। विभाग को एजेंसी के खिलाफ करवाई कर समाधान करना चाहिए, अगर जल्द समाधान नही हुआ तो ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।नितिन कौशिक, ग्रामीणसंबंधित एजेंसी को लीकेज ठीक करने और सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी। एजेंसी ने सभी लीकेज और गड्ढों को ठीक नहीं किया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।बसंत कुमार, कनिष्ठ अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग