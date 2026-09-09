Sonipat News: आदित्य मलिक ने जीता टेनिस का खिताब
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:21 AM IST
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सोनीपत। लॉन टेनिस खिलाड़ी आदित्य मलिक ने बहादुरगढ़ में आयोजित एआईटीए नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के अंडर-16 एकल वर्ग का खिताब जीता। निजी स्कूल पहुंचने पर उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। चेयरमैन डायरेक्टर और प्राचार्य ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। चेयरमैन ने कहा कि आठवीं कक्षा का छात्र आदित्य पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय है। कड़ी मेहनत उन्हें सफलता मिली। संवाद
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