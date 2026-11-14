Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Accomplice of the main accused in the case involving a minor arrested

Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी का साथी गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Accomplice of the main accused in the case involving a minor arrested
सोनीपत। सेक्टर-27 थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी के साथी गांव पुगथला निवासी सागर को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 3 सितंबर को एक महिला ने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 2 सितंबर की रात करीब 10 बजे से घर से गायब है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बजाना खुर्द निवासी दिनेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed