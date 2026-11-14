Sonipat News: खेतों में फसल अवशेष जलाने की 6 घटनाएं, जुर्माना केवल तीन पर

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-जुर्माना से बचने के लिए किसान अवशेष जलाने के बाद खेत की कर देते है कई बार जुताईफोटो 8संवाद न्यूज़ एजेंसीगोहाना। कृषि विभाग के अधिकारियों को उपमंडल के खेतों में फसल अवशेष जलाने की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से जुर्माना केवल तीन किसानों पर ही लगा है। अन्य लोकेशन पर मौके का निरीक्षण करने गए अधिकारियों को फसल अवशेष जलने के प्रमाण नहीं मिले। बताया जा रहा है कि जुर्माना से बचने के लिए किसान फसल अवशेष जलाने के बाद खेत की कई बार जुताई कर देते हैं।सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रतिबंध के बावजूद भी किसान धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। कृषि अधिकारियों को क्षेत्र के कई गांवों के खेत में फसल अवशेषों में आग लगाने की सैटेलाइट लोकेशन मिली हैं। सैटेलाइट से लोकेशन मिलने के बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों को लोकेशन पर जांच के लिए भेजा, हालांकि तीन लोकेशन पर अवशेषों में आग लगाने के प्रमाण नहीं मिले, जिसके चलते किसान पर जुर्माना नहीं किया जा सका। अधिकारियों का तर्क है कि किसानों ने अवशेषों को जलाने के बाद खेत की कई बार जुताई कर दी, जिसके कारण अधिकारियों को जले हुए अवशेष नहीं मिले।फसल अवशेषों की करवाई जुताईकृषि अधिकारियों ने शुक्रवार को निजामपुर गांव के खेतों का निरीक्षण किया। एसीडीओ डॉ. संदीप फौगाट, डॉ. संजीत मलिक, एटीएम कृष्ण खासा ने किसान बलकार के खेत में अपनी निगरानी में फसल अवशेषों की जुताई करवाकर गेहूं की बिजाई करवाई। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों की जुताई करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।किसानों को अवशेष नहीं जलाने के लिए किया जा रहा है जागरूकउपमंडल में 6 लोकेशन पर आग लगाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। तीन लोकेशन पर फसल अवशेष जलाने के प्रमाण नहीं मिले। इसके साथ ही किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।राजेंद्र मेहरा, एसडीओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, गोहाना