फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   A public march will be held tomorrow on the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh.

Sonipat News: शहीद भगत सिंह जयंती पर कल निकलेगा जन मार्च

Sun, 27 Sep 2026 02:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
A public march will be held tomorrow on the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh.
सोनीपत। किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से गांव भटगांव में शहीद-ए-आजम भगत सिंह जयंती पर 28 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे रतनगढ़ रोड पर होगा। इसके बाद ग्रामीण गांव की दोनों पंचायतों में जन मार्च निकालेंगे।
विज्ञापन

समिति ने इस कार्यक्रम को जन मार्च का नाम दिया है। मार्च के दौरान ग्रामीण शहीद भगत सिंह के चित्र और उनके विचारों से जुड़ी तख्तियां लेकर गांव में नारे लगाते हुए प्रदर्शन करेंगे। गांव कमेटी के संयोजक योगेश ने बताया कि शहीद भगत सिंह के विचारों और उनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी रहेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed