Sonipat News: शहीद भगत सिंह जयंती पर कल निकलेगा जन मार्च

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समिति ने इस कार्यक्रम को जन मार्च का नाम दिया है। मार्च के दौरान ग्रामीण शहीद भगत सिंह के चित्र और उनके विचारों से जुड़ी तख्तियां लेकर गांव में नारे लगाते हुए प्रदर्शन करेंगे। गांव कमेटी के संयोजक योगेश ने बताया कि शहीद भगत सिंह के विचारों और उनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी रहेगी। संवाद

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सोनीपत। किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से गांव भटगांव में शहीद-ए-आजम भगत सिंह जयंती पर 28 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे रतनगढ़ रोड पर होगा। इसके बाद ग्रामीण गांव की दोनों पंचायतों में जन मार्च निकालेंगे।