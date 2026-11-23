खरखौदा। सावित्री बाई फुले राजकीय महिला महाविद्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत सोमवार को युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विधायक निखिल मदान ने युवाओं से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी समझने और जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया।विधायक ने कहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें युवाओं की जागरूकता और सहभागिता भी अहम है। छात्राओं ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया और इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। विधायक ने उनके सवालों के जवाब दिए। प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार ने विधायक निखिल मदान का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।