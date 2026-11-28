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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। बाबा धाम के पीछे बने कूड़ा डंपिंग प्वाइंट को हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का धरना शनिवार को भी रहा। धरनास्थल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते हुए डंपिंग प्वाइंट बंद होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने समर्थन दिया।सोनीपत समाज पंचायत के सह संयोजक अशोक खत्री और पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी ने कहा कि कूड़े के ढेर दुर्गंध फैल रही है। आंदोलन को सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप ने भी समर्थन दिया। उन्होंने धरनारत लोगों की मांग को जायज बताते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही। धरने में कृष्ण सैनी, अशोक, सूबे सिंह ईश्वर सैनी, जयभगवान, संजीव, चांद, मामनचंद भी मौजूद रहे।बाबा धाम में महापंचायत होगीरविवार दोपहर 2 बजे बाबा धाम में महापंचायत में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आगे के आंदोलन की रणनीति तय होगी। लोगों का कहना है कि अब मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, निगम को जमीन पर कार्रवाई करके दिखानी होगी।